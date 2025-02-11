Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп таємно доручив займатися питанням війни РФ проти України ще одному спецпредставнику – Стівену Віткоффу.
Про це із посиланням на джерела повідомляє The New York Times. Зазначається, що офіційним спецпосланцем Трампа по Україні та Росії є відставний генерал Кіт Келлог.
Джерела видання повідомляють, що кілька тижнів тому американський президент "таємно надав Віткоффу повноваження розширити його портфоліо за межі Близького Сходу з метою відкриття переговорного каналу з росіянами".
"Трамп довіряє Віткоффу, з яким він дружить з 1980-х років, на особистому рівні і сказав близьким йому людям, що він вважає, що девелопер має необхідні навички ведення переговорів, щоб допомогти покласти край війні в Україні", – йдеться у матеріалі.
Хто такий Стівен Віткофф
Стівен Віткофф – бізнесмен, девелопер та інвестор у сфері комерційної нерухомості. Його компанія The Witkoff Group спеціалізується на розробці, управлінні та реконструкції преміальних об'єктів нерухомості в США і за кордоном.
В адміністрації Дональда Трампа Віткофф обіймає посаду спеціального посланника на Близькому Сході. Зокрема, він за два місяці зумів змусити Ізраїль і ХАМАС сісти за стіл переговорів і дійти компромісу.
На початку лютого журналіст помилково повідомив про призначення Віткоффа на посаду спецпредставника Трампа з питань України та Росії, проте згодом видалив повідомлення та вибачився.
Примітно, що Віткофф також літав до Москви. Туди він прибув для того, щоб звільнити затриманого американського вчителя Марка Фогеля.