Офіційної заяви Білого дому з цього приводу не було.

Репортер Reuters Джаред Реншоу повідомив, що президент США Дональд Трамп призначив нового спеціального представника з питань України та Росії, і ним став американський бізнесмен Стівен Віткофф.

Зазначалося, що Трамп також знову пообіцяв покласти край війні, розв'язаній проти України. Офіційної заяви про призначення Стівена Віткоффа на цю посаду не було.

Зазначимо, що зараз посаду спецпредставника з питань України та Росії обіймає відставний генерал Кіт Келлог. За повідомленнями ЗМІ, він уже скоро має відвідати Україну.

Відео дня

Оновлено: Журналіст, який повідомив про призначення Уткоффа на посаду спецпредставника з питань України та Росії, видалив свій пост. Він заявив, що переплутав повідомлення:

"Я видалив той пост... переплутав повідомлення. Приношу свої вибачення", – написав він у соцмережі Х.

Хто такий Стівен Віткофф

Стівен Віткофф – відомий американський бізнесмен, девелопер та інвестор у сфері комерційної нерухомості. Він є засновником і CEO компанії The Witkoff Group, що спеціалізується на розробці, управлінні та реконструкції преміальних об'єктів нерухомості в США і за кордоном.

У грудні стало відомо, що Стівен Віткофф став спеціальним посланником 47-го президента США Дональда Трампа на Близькому Сході. Зазначалося, що за два місяці він зумів змусити Ізраїль і ХАМАС сісти за стіл переговорів і прийти до компромісу. За два місяці після призначення Віткоффа в Білому домі розпочали роботу над завершенням першої фази угоди між Ізраїлем і ХАМАС щодо звільнення заручників, яких утримують у секторі Газа, в обмін на припинення вогню.

Крім того, в адміністрації Трампа готують наступні етапи угоди і план відновлення Гази, зруйнованої після 15 місяців війни.

"Було очевидно, що від Гази майже нічого не залишилося. Люди їдуть на північ, щоб повернутися до своїх домівок і подивитися, що сталося, а потім розвертаються і їдуть... там немає ні води, ні електрики. Вражає, наскільки великої шкоди там було завдано", – говорив Віткофф в одному з недавніх інтерв'ю.

За його словами, тільки знесення зруйнованих будівель і вивезення сміття може зайняти п'ять років.

Вас також можуть зацікавити новини: