Він повертається до США із американцем, якого затримали в РФ ще 2021 року.

Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки з питань Близького Сходу Стів Віткофф літав до Росії, щоб звільнити затриманого американського вчителя Марка Фогеля.

Про це журналістам повідомив радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц, пише CNN. Він заявив про успішний обмін з російською стороною, назвавши його "проявом доброї волі" та кроком до завершення війни проти України:

"Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговори про обмін, який слугує проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні".

Трамп під час прес-конференції із королем Йорданії Абдаллою II ібн Хусейном сказав журналістам, що США досягли "дуже хорошого прогресу" в переговорах з Росією.

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Арешт Фогеля

Як відомо, 61-річний громадянин Сполучених Штатів багато років працював вчителем історії у закритій англо-американській школі у Москві.

У серпні 2021 року в аеропорту Шереметьєво у нього виявили близько 17 грамів канабісу. Чоловік пояснював, що використовував його з медичних причин. Фогеля звинуватили у контрабанді наркотиків та засудили до 14 років ув’язнення у колонії суворого режиму.

Обмін між Росією та США

Нагадаємо, у серпні минулого року між Заходом та Російською Федерацією відбувся великий обмін ув'язненими. З Росії звільнили іноземних громадян та російських опозиціонерів.

Москва повернула вісім осіб, серед яких Вадим Красиков, засуджений у Німеччині за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

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