Вони були "незаявленими офіцерами російської розвідки".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував висилку восьми російських дипломат з постійного представництва Росії при НАТО в Брюсселі.

Про це пише Reuters.

За його словами, це не пов'язано з конкретною подією, проте альянсу необхідно проявляти пильність перед обличчям "зловмисної" діяльності Росії.

Столтенберг заявив, що ці вісім осіб були "незаявленими офіцерами російської розвідки".

Читайте такожСпецслужби РФ намагались завадити евакуації українців з Афганістану - розвідка"Це рішення не пов'язане з будь-якою конкретною подією, але протягом деякого часу ми спостерігаємо зростання зловмисної активності Росії, і тому нам потрібно проявляти пильність", - сказав він на прес-конференції.

Він зазначив, що відносини НАТО з Росією знаходяться на найнижчому рівні з часів закінчення холодної війни.

НАТО вислала російських дипломатів з Брюсселя

Раніше повідомлялося, що лідери НАТО домовилися вислати вісьмох російських дипломатів і скасувати посади ще двох дипломатичних працівників.

Рішення стосується російських дипломатів, які є "неоголошеними офіцерами російської розвідки".

Російський сенатор Клімов заявив, що це рішення "без відповіді не залишиться".

Автор: Людмила Жерновська