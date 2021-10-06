Зараз чисельність російського постпредства при НАТО у Брюсселі складає 20 людей.

З’явилась перша реакція Москви на скорочення російської місії при НАТО.

Як заявив у коментарі РИА Новости російський сенатор Клімов, РФ "без відповіді не залишиться.

"Рішення НАТО вислати вісьмох представників РФ без відповіді не залишиться", – сказав він.

Водночас раніше постпредство Росії при НАТО відмовлялось коментувати журналістам повідомлення про видворення російських дипломатів.

Читайте такожОпубліковано секретні кадри моторошних тортур ув'язнених у Росії (відео)Раніше англомовні ЗМІ писали, що альянс вислав 8 дипломатів РФ з Брюсселя за "лиховісну діяльність" у країнах-членах альянсу останніми роками.

Цю інформацію у прес-службі НАТО підтвердили російському агентству ТАСС: "Ми можемо підтвердити, що НАТО ухвалила рішення скоротити число дипломатичних акредитацій, які РФ може мати при НАТО, до 10. Ми можемо підтвердити, що ми позбавили акредитації 8 членів російської місії при НАТО".

Зараз чисельність російського постпредства при НАТО у Брюсселі складає 20 людей, тепер вона буде зменшена до 10 співробітників.

Як пише Коммерсантъ, для Москви такий крок став несподіванкою. У виданні зауважили, що глава МЗС РФ Сергій Лавров наприкінці вересня зустрічався з генсеком НАТО у Нью-Йорку на полях сесії Генасамблеї ООН, однак там представники альянсу ні про що подібне не попереджали.

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Автор: Яна Ставська