В Альянсі вважають представників російської місії "неоголошеними офіцерами розвідки" РФ.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вирішили вислати вісім російських дипломатів з постійного представництва Росії при НАТО у Брюсселі.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Зокрема, повідомляється, що лідери НАТО домовились вислати вісьмох російських дипломатів з Брюсселя та скасувати посади ще двох дипломатичних працівників.

У зв'язку з цим, телеканал повідомляє, що відповідне рішення ухвалене у відповідь на "лиховісну діяльність" Росії у країнах-членах Альянсу в останні роки.

Читайте такожБайден: США продовжать захищати союзників, але військова сила буде "останнім засобом"Рішення стосується позбавлення російських дипломатів акредитації, які є "неоголошеними офіцерами російської розвідки".

Раніше повідомлялося, що двопартійна група сенаторів США закликала президента Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів із США, якщо не буде розширено штат американського посольства в Москві.

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Автор: Віталій Саєнко