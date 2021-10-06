В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вирішили вислати вісім російських дипломатів з постійного представництва Росії при НАТО у Брюсселі.
Про це повідомляє телеканал Sky News.
Зокрема, повідомляється, що лідери НАТО домовились вислати вісьмох російських дипломатів з Брюсселя та скасувати посади ще двох дипломатичних працівників.
У зв'язку з цим, телеканал повідомляє, що відповідне рішення ухвалене у відповідь на "лиховісну діяльність" Росії у країнах-членах Альянсу в останні роки.
Читайте такожБайден: США продовжать захищати союзників, але військова сила буде "останнім засобом"Рішення стосується позбавлення російських дипломатів акредитації, які є "неоголошеними офіцерами російської розвідки".
Раніше повідомлялося, що двопартійна група сенаторів США закликала президента Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів із США, якщо не буде розширено штат американського посольства в Москві.
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