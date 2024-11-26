За словами Світана, російське "імпортозаміщення" у сфері авіації не працює.

Російські літаки часто загоряються і падають через суттєвий вплив міжнародних санкцій. Про це в коментарі 24 Каналу сказав льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, російське "імпортозаміщення" не працює у сфері авіації, а цивільні російські літаки взагалі не повинні підійматися у небо.

Експерт нагадав, що напередодні після невдалого приземлення в аеропорту Анталії загорівся двигун літака Sukhoi Superjet 100 російської авіакомпанії "Азимут". Внаслідок інциденту 79 пасажирів були евакуйовані. За 2024 рік це стало третьою аварією цього російського літака.

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"У російській авіації немає механізму так званого "імпортозаміщення". Як би нам третій рік не розповідали, максимум, що можуть замінити росіяни – це створити щось своє з гною і палок, але літати воно не буде. Все обов'язково впаде. Російська цивільна авіація взагалі не має літати", - підкреслив Світан.

За його словами, навіть якби усі санкції з Росії "умовно зняли завтра", то цей процес все одно б затягнувся на роки, а деякі санкції й узагалі є "вічними".

"У цьому сенсі російській цивільній авіації в цьому житті вже нічого не світить", - спрогнозував аналітик.

Аварія російського літака в Туреччині

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 24 листопада, в Туреччині загорівся російський літак Sukhoi Superjet 100. Інцидент стався на території аеропорту міста Анталія.

Літак належав авіакомпанії "Азимут". Судно здійснювало посадку за несприятливої погоди, одразу після цього у нього загорівся двигун.

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