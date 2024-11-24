У неділю, 24 листопада, в Туреччині загорівся російський реактивний пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.

Як інформує портал AirportHaber, інцидент стався на території аеропорту міста Анталія. За його даними, літак належить авіакомпанії "Азимут". Судно здійснювало посадку за несприятливої погоди, одразу після цього у нього загорівся двигун.

Прибулі рятувальники почали гасити пожежу. Через надзвичайну подію злітно-посадкову смугу аеропорту тимчасово закрили - наразі приземлення літаків та здійснення деяких рейсів призупинені. Про постраждалих не повідомляється.

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