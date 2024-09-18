Два дипломати ЄС заявили, що попередні пропозиції про продовження заборони на реекспорт у Росію не користувалися популярністю.

ЄС розглядає можливість розширення режиму санкцій проти Росії, включивши до нього закордонні дочірні підприємства європейських компаній.

Захід покликаний обмежити потік чутливих товарів, що надходять у російську військову машину країни, заявив уповноважений ЄС із санкцій, пише The Financial Times.

"Велика частина товарів, що йдуть через Китай [в Росію], надходить від дочірніх компаній західних компаній у Південно-Східній Азії... Ми спрямовуємо наші зусилля на те, щоб зупинити перевалку звідти до Китаю", - сказав представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван на заході в Брюсселі.

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Однак обговорення подальших раундів санкцій, які мають бути одноголосно узгоджені всіма 27 країнами-членами ЄС, стає дедалі напруженішим, оскільки країни знаходять дедалі менше сфер, щодо яких вони можуть домовитися без шкоди для власних економік.

О'Салліван повідомив, що поширення контролю за реекспортом на дочірні компанії європейських компаній обговорювалося на зустрічі представників бізнесу та єврокомісарів Валдіса Домбровскіса і Майрід Макгіннесс минулого тижня.

"Одна з ідей, яка у нас була, полягала в тому, щоб поширити положення про заборону перепродажу на Росію... і тепер ми хочемо поширити його на дочірні компанії", - сказав О'Салліван.

Він додав, що компанії "чинили певний опір" цій ідеї, і що це була "важка розмова", оскільки вона торкнулася б виробництва в третіх країнах, які не приєдналися до режиму санкцій ЄС.

Обговорення такого продовження санкцій, швидше за все, викличе суперечки серед країн ЄС, оскільки призведе до значних труднощів для відповідних підприємств. Два дипломати ЄС заявили, що попередні пропозиції щодо продовження заборони на реекспорт до Росії не користувалися популярністю.

Санкції проти РФ

Україна змогла зупинити більшість потоків із Туреччини, які Російська Федерація використовували для обходу міжнародних санкцій. Анкара в цьому зацікавлена, бо не хоче потрапити під обмеження.

Посол України в Туреччині Василь Боднар зауважив, що турецька влада має специфічну позицію щодо санкцій стосовно РФ, адже Анкара приєднується лише до санкцій ООН або Ради безпеки ООН.

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