Удень у п'ятницю, 12 липня, в Московській області зазнав аварії пасажирський літак Sukhoi Superjet.

Російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби повідомляють, що аварія сталася в Коломенському районі. Повітряне судно впало під час тестового польоту після планового ремонту. На борту не було пасажирів, тільки троє членів екіпажу. Усі вони загинули.

За даними Telegram-каналів, літак належав авіакомпанії "Газпромавіа". Він летів із заводу Луховиці в аеропорт Внуково.

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