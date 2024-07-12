Удень у п'ятницю, 12 липня, в Московській області зазнав аварії пасажирський літак Sukhoi Superjet.
Російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби повідомляють, що аварія сталася в Коломенському районі. Повітряне судно впало під час тестового польоту після планового ремонту. На борту не було пасажирів, тільки троє членів екіпажу. Усі вони загинули.
За даними Telegram-каналів, літак належав авіакомпанії "Газпромавіа". Він летів із заводу Луховиці в аеропорт Внуково.
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Падіння літака в Московській області