На даний момент рішення проблеми "не проглядається" і вже починаються труднощі з підготовкою пілотів.

У Росії половина навчальних літаків в льотних училищах Росавіації вийшла з ладу після введення санкцій.

Через це пілоти цивільної авіації випускаються "з величезною затримкою", якщо ситуація не зміниться, то в Росії "буде нікому літати" на магістральних повітряних суднах. Про це заявив начальник управління льотної експлуатації Росавіації Володимир Ізраїлєв, виступаючи на річних зборах Союзу авіавиробників, пишуть "Ведомости".

За словами Ізраїлева, у всіх дев'яти льотних училищах відомства для навчання пілотів використовуються повітряні судна зарубіжного виробництва: Cessna 172, Diamond 40/42, L-410, легкі вертольоти Bell і Eurocopter. Однак половина з них вже "несправна" через проблеми з поставками іноземних комплектуючих. На даний момент вирішення проблеми "не проглядається" і вже починаються труднощі з підготовкою пілотів, підкреслив Ізраїлів.

Відео дня

Ситуація з цивільною авіацією в РФ - деталі

Завдяки схемам з обходу санкцій до Росії за час повномасштабної війни в Україні потрапили деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів.

Superjet 100, перший великий пасажирський літак Росії, може перестати літати через дефіцит свічок запалювання.