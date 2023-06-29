Генерал Суровікін нікуди не пропадав, заявила його дочка.

Дочка російського генерала Сергія Суровікіна (прізвисько "Армагеддон") Вероніка стверджує, що після заколоту, організованого в РФ членами приватної військової компанії "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним, її батька не затримували.

Дівчина під час бесіди стверджувала, що знаходиться на зв'язку з батьком, що він нікуди не пропадав, і "з ним все гаразд", повідомляє Telegram-канал Baza. "З ним нічого не сталося, він на робочому місці знаходиться... Всі на своїх робочих місцях, все добре", - говорила співрозмовниця.

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Після того, як у РФ різко закінчився заколот "вагнерівців", з'явилася інформація, що Сергія Суровікіна заарештували. Варто зазначити, що він ще у 2017 році став почесним членом ПВК "Вагнер".

ЗМІ дізналися, що генерал з 25 червня нібито перебуває у слідчому ізоляторі "Лефортово" (знаходиться у Москві) і кілька днів не виходив на зв'язок з членами своєї сім'ї.

Видання Financial Times, посилаючись на джерела, писало, що Суровікін заарештований у рамках придушення посіпаками російського диктатора Володимира Путіна "провагнерівських еліт".

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