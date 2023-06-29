Відомо, що у "Генерала Армагеддона" були хороші стосунки з Пригожиним.

Генерал російської армії Сергій Суровікін був затриманий, оскільки Кремль розправляється з прихильниками "Вагнера" після невдалого заколоту найманців минулого тижня.

Видання Financial Times пише, що Суровікін, високопоставлений російський генерал, який, як відомо, підтримує добрі стосунки з лідером Вагнера Євгеном Пригожиним, кілька днів не з'являвся і був затриманий, за словами трьох людей, знайомих з цим питанням. Залишається неясним, чи був Суровікін, глава ВПС Росії, звинувачений у змові в суботньому повстанні, очолюваному Пригожиним, або просто затриманий для допиту.

За словами представників московської еліти, Володимир Путін почав операцію по зачистці у верхівці спецслужб, а президент має намір придушити критику, відновити порядок і відновити своє панування після першої спроби державного перевороту в Росії за останні три десятиліття.

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Багато прибічників жорсткої лінії, які, як відомо, співчували "Вагнеру" і критикували регулярні військові сили, останніми днями зникли з поля зору, тоді як лоялісти, такі як міністр оборони Сергій Шойгу, якого Пригожин сподівався скинути в результаті свого перевороту, отримав трибуну і був показаний публічно, беручи участь у зустрічах та заходах на високому рівні.

"Путін знав про плани повстання Пригожина заздалегідь, як ми розуміємо, і тому міг певною мірою підготуватися", — сказав представник західного уряду. "Він міг бачити, хто що робив того дня. І тепер він займається прибиранням".

Чиновник сказав, що, на їхню думку, Суровікін був затриманий, додавши: "Ми розуміємо, що за ним підуть інші люди".

Відомий як "Генерал Армагеддон" за свою тактику жорстоких бомбардувань в Сирії, Суровікін минулої осені отримав підвищення, щоб керувати вторгненням Росії в Україну. Попри те, що його швидко понизили в посаді, він залишався фаворитом серед більш жорсткого провоєнного співтовариства в Росії, а цієї весни почав діяти в якості куратора воєнізованої групи "Вагнера", що бореться на передовій на сході України.

У міру загострення конфлікту Пригожина з військовим істеблішментом в Москві Суровікін, як вважають, виступав в якості посередника. Коли пізно ввечері в п'ятницю конфлікт переріс у збройний заколот проти оборонної еліти в Москві, Суровікін записав коротку заяву, якою закликав бійців "Вагнера" скласти зброю, після чого зник.

"Його немає вдома. Зв'язку ні з ним, ні з його охороною, ні з його ад'ютантом немає", — сказав в середу FT один з людей, знайомих з цим питанням.

Російський журналіст Олексій Венедиктов заявив у середу, що Суровікін "вже три дні не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю. Його охорона теж не відповідає".

Підозри навколо Суровікіна могли бути викликані його хорошими відносинами з Пригожиним. У той час як вагнерівський воєначальник лаяв інших генералів і еліту оборони, звинувачуючи їх у великій кількості загиблих серед россійських солдатів під час вторгнення і звинувачуючи їх у "геноциді", він підтримував діалог з Суровікіним.

Суровікін також зіткнувся з вищим керівництвом міністерства оборони щодо тактики та стратегії, що призвело до того, що Путін понизив його з посади глави російського вторгнення лише через кілька місяців на цій посаді. Натомість Путін перепризначив Валерія Герасимова, і незабаром після цього Росія розпочала новий наступ.

Кремль у четвер відмовився відповідати на будь-які питання щодо Суровікіна і сказав журналістам, що замість цього вони повинні звернутися до міністерства оборони.

У середу офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков спростував повідомлення New York Times з посиланням на офіційних осіб США про те, що генерал заздалегідь знав про змову державного перевороту. Пєсков сказав, що очікував "багато спекуляцій навколо цих подій", додавши: "Я думаю, що це приклад того".

Зникнення Суровікіна - що відомо

28 червня російські воєнкори заявили, що генерал армії РФ Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня. За даними росЗМІ, воєначальник третій день не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю, його охорона теж не відповідає.

У свою чергу аналітики ISW вважають, що Кремль може використовувати генерала Суровікіна як цапа-відбувайла а саме для виправдання можливої перебудови російського військового керівництва.

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