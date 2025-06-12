Також президент України згадав про зустріч з Трампом у Ватикані.

Президент України Володимир Зеленський шкодує про те, що його зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті наприкінці лютого вийшла з-під контролю, однак він наголосив, що це сталося через його нетерпіння досягти "конкретних рішень" під час війни в країні.

"У нас просто немає стільки часу в житті. Я хотів конкретних рішень. Ми не змогли прийняти певні рішення, надзвичайно важливі рішення. Я не знаю, чи була Америка готова вирішувати ці питання чи ні. Я мушу вирішити це питання війни. Розумієте, час дуже дорогоцінний. Не мій особистий час, а час моєї країни", - пояснив глава держави в інтерв'ю в Одесі мережі Axel Springer Global Reporters, до якої входить Politico.

Водночас Зеленський розповів, що йому сподобалася його особиста зустріч з Трампом, яка відбулася два місяці після скандалу в Овальному кабінеті під час похорону Папи Франциска у Ватикані. За його словами, ця зустріч була набагато "кращою", ніж його візит до Білого дому.

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"Ми змогли обговорити набагато більше, ніж на іншій зустрічі, яка здавалася вічною", - підкреслив президент України.

Також Зеленський додав:

"І сьогодні ми повинні зробити все можливе, щоб наступна зустріч в Овальному кабінеті була успішною для обох країн. Від цього залежить життя багатьох людей. І від цього залежить мир. Багато країн Європи залежать від того, чи буде в Україні безпека і мир".

Також президент закликав Білий дім посилити тиск на Москву та робити це швидко.

"Важливо ввести санкції. Ми не повинні... грати за правилами Путіна. Важливо ввести санкції і змусити Путіна погодитися на перемир'я, щоб ми могли говорити про закінчення війни", - наголосив глава держави.

Сварка в Овальному кабінеті - що відомо

Нагадаємо, 28 лютого у Вашигтоні Зеленський в прямому етері жорстко посперечався із Трампом. Така суперечка закінчилися тим, що президент України покинув Білий дім, не підписавши угоду про корисні копалини. Також тоді глава держави не дійшов згоди з президентом США щодо умов можливої мирної угоди з РФ.

Після цього спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон натякнув на відставку Зеленського. Він вважає, що президент України "має прийти до тями, повернутися за стіл переговорів із вдячністю, або хтось інший має взяти на себе ініціативу, щоб це зробити".

Джонсон наголосив, що адміністрація Трампа хоче, аби обидві сторони - РФ та Україна - співпрацювали з США, а також щоб президент Зеленський "зробив необхідні кроки".

"Президент Трамп намагається змусити ці дві сторони досягти миру. Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, було фактичним сигналом для нас, що він ще не готовий до цього, і я вважаю, що це велике розчарування", - додав політик.

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