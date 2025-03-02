Раніше до відставки Зеленського вже відкрито закликав сенатор-республіканець Грем.

Президент України Володимир Зеленський "має прийти до тями" та "із вдячністю" повернутися до переговорів із США, або це має зробити хтось інший від імені України. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в інтерв’ю NBC News.

"Щось має змінитися: або він (Зеленський) має прийти до тями, повернутися за стіл переговорів із вдячністю, або хтось інший має взяти на себе ініціативу, щоб це зробити. Вирішувати українцям, але можу сказати одне – ми знову утверджуємо мир через силу", – сказав він.

За словами Джонсона, адміністрація Трампа хоче, аби обидві сторони – Росія та Україна – співпрацювали з США і зокрема, аби президент Зеленський "зробив необхідні кроки".

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"Президент Трамп намагається змусити ці дві сторони досягти миру. Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, було фактичним сигналом для нас, що він ще не готовий до цього, і я вважаю, що це велике розчарування", – сказав спікер.

Сварка Зеленського і Трампа

Як писав УНІАН, після сварки в Овальному кабінеті Дональд Трамп написав у соцмережі, що Зеленський ще не готовий до миру і має повернутися, коли буде готовий. На думку Трампа, Зеленський надто покладається на допомогу США і вважає її своєю перевагою у протистоянні РФ.

Після сварки сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який до того неодноразово висловлювався на підтримку України, заявив, що Зеленський має або подати у відставку, або змінитися, або прислати на переговори когось іншого.

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