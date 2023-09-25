У Варшаві невдоволені заявами Шольца та вбачають в них втручання у польські справи.

На тлі візового скандалу між Берліном та Варшавою міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау попросив канцлера Німеччини Олафа Шольца поважати суверенітет Польщі та утримуватися від заяв, які шкодять відносинам двох країн. Про це повідомляє "Польське радіо".

На думку польского дипломата, заява німецького канцлера щодо незаконної видачі віз мігрантам польськими чиновниками свідчать про спробу втручання у внутрішні справи Варшави та зокрема у вибори, що незабаром відбудуться в Польщі.

Також Збіґнєв Рау звинуватив Олафа Шольца у порушенні принципів суверенної рівності держав, яка, за його словами, лежить в основі добросусідських відносин Німеччини та Польщі.

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Візовий скандал між Варшавою та Берліном

Як повідомляв УНІАН, днями німецька влада заявила, що їй, можливо, доведеться запровадити контроль на кордоні із Польщею та Чехією через потік незаконних мігрантів, що йде з Польщі. Про це зокрема висловилися канцлер Олаф Шольц та міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Як зазначає Берлін, потік нелегальних мігрантів саме з Польщі різко посилився останнім часом. За німецькими даними, польські чиновники за хабарі почали масово роздавати робочі візи громадянам третіх країн. Ті у свою чергу, ледь прибувши до Польщі, одразу прямують до заможнішої Німеччини, що створює проблеми уряду Олафа Шольца.

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