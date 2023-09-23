Німеччина невдоволена міграційною політикою свого східного сусіда.

Німеччина пригрозила Польщі відновленням прикордонного контролю через міграційний скандал, який спалахнув між Варшавою та Берліном.

Як пише Bloomberg, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав польський уряд розслідувати повідомлення про сотні тисяч незаконно виданих робочих віз. Він пообіцяв обговорити це питання з польським урядом, попередивши про можливість запровадження прикордонного контролю між державами.

Про те що Німеччина може відновити контроль на кордоні з Польщею та Чехією також заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

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"І Шольц, і Фезер раніше чинили опір закликам запровадити прикордонний контроль, і коментарі показують, з яким тиском стикається уряд, щоб реагувати на зростаючу кількість прибулих без документів", – зазначає Bloomberg.

Згідно з даними німецького уряду, у першій половині цього року на кордоні з Польщею було заарештовано понад 12 тисяч нелегальних мігрантів.

Європейський Союз також розглядає повідомлення про те, що мігранти в’їжджали до Польщі за нелегально оформленими робочими візами, за які урядовці нібито отримували хабарі. Правий уряд Польщі тривалий час критикував ліберальну імміграційну політику Німеччини та відмовлявся прийняти загальноєвропейську політику щодо біженців.

Проблема біженців в Європі – останні новини

Як писав УНІАН, Німеччина стикнулась з труднощами у прийнятті нових мігрантів. За словами президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра, зараз Італія та Німеччина несуть важкий тягар міграційних потоків. На його думку, для розв'язання проблеми Європі потрібен справедливий розподіл мігрантів та посилення контролю й нагляду на зовнішніх кордонах.

Також ми розповідали, що зараз українські біженці все активніше їдуть з Польщі до Німеччини. Дослідження показує, що на рішення біженців переїхати з Польщі до Німеччини найбільше впливає соціальний фактор – наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати.

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