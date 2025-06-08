Сварка з Трампом: Маск заінтригував загадковим твітом про 'розв'язку'

Мільярдер натякнув, що згодом може з'явитися інформація, яка поставить крапку у публічному скандалі з Трампом.

Схоже, конфлікт засновника Tesla Ілона Маска та президента США Дональда Трампа набирає нових обертів. Мільярдер залишив у соціальній мережі X загадковий твіт.

"Найцікавіша розв'язка найбільш ймовірна", - написав Маск, не додавши деталей.

Чому посварились Ілон Маск та Дональд Трамп

Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск і Дональд Трамп посварилися через бюджетний законопроєкт Республіканської партії, який мільярдер публічно розкритикував.

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Він звинуватив Трампа у непослідовності та навіть закликав до його імпічменту, опублікувавши низку дописів на X, включно з натяками на зв’язки Трампа з Джеффрі Епштейном. У відповідь Трамп назвав Маска "неповажним" і заявив, що не планує відновлювати з ним стосунки.

Трамп також пригрозив припиненням федеральних субсидій і контрактів для компаній Маска, зокрема SpaceX, якщо той підтримає кандидатів від Демократичної партії. Обоє перейшли до особистих нападок у соцмережах, чим остаточно зруйнували своє колишнє політичне партнерство.

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