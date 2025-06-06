За словами мільярдера, запроваджені Трампом мита "спричинять рецесію в другій половині цього року".

Американський мільярдер Ілон Маск зробив низку нових гучних заяв на тлі публічного скандалу з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Зокрема, у соцмережі Х Маск підтримав ідею про те, що Трампу мають оголосити імпічмент, а посаду президента США має отримати віцепрезидент Джей Ді Венс.

Маск також прогнозує, що запроваджені Трампом мита "спричинять рецесію в другій половині цього року".

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Крім того, на тлі заяви американського лідера про скасування державних контрактів Маска, мільярдер оголосив, що його компанія SpaceX "негайно почне виведення з експлуатації свого космічного корабля Dragon".

Варто зазначити, що Dragon 1 – це приватний, частково багаторазовий безпілотний транспортний космічний корабель, розроблений SpaceX в рамках програми НАСА Commercial Orbital Transportation Services (COTS). Він призначений для доставки корисного вантажу на Міжнародну космічну станцію. Примітно, що станом на 2020 рік Dragon 1 був єдиним у світі вантажним космічним кораблем, що повертає вантажі з Міжнародної космічної станції на Землю.

Маск також зробив репост відео, на якому видно Трампа і Джеффрі Епштейна разом у 1992 році. Примітно, що цей допис зʼявився на тлі заяви американського мільярдера про те, що Трамп нібито є фігурантом "файлів Епштейна" – мова американського фінансиста, якого звинувачували в педофілії та організації проституції.

Сварка між Маском і Трампом

Ще кілька місяців тому між Дональдом Трампом та Ілоном Маском були доволі теплі стосунки. Трамп захищав мільярдера від нападок активістів, син Маска відвідував кабінет американського президента. Але ідилії прийшов кінець, коли Маск розкритикував закон Трампа про податки і витрати і назвав його "огидною гидотою".

5 червня глава Білого дому заявив журналістам, що "розчарувався" в Маску. Пізніше він опублікував допис, де прокоментував ситуацію:

"Ілон "виснажився", я попросив його піти, я забрав його EV Mandate, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні (що він знав місяцями, що я збираюся зробити!), і він просто з'їхав з глузду!" – написав Трамп. Мільярдер назвав ці слова брехнею.

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