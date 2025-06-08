Трамп пригрозив Маску 'дуже серйозними наслідками' за фінасування демократів

При цьому американський лідер наголосив, що його особисті стосунки з мільярдером, найімовірніше, завершені.

Дональд Трамп різко розкритикував Ілона Маска, заявивши, що той зіткнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо вирішить фінансувати Демократичну партію.

В телефонному інтерв'ю NBC News Трамп звинуватив Маска у "неповазі до посади президента" та заявив, що їхні особисті стосунки, найімовірніше, завершені.

Раніше цього тижня Ілон Маск розкритикував запропонований республіканцями бюджетний законопроєкт, а також опублікував серію дописів на X, включаючи видалений пост із закликом до імпічменту Трампа. У відповідь експрезидент заявив, що фінансування демократів з боку Маска може стати підставою для скасування державних контрактів з компаніями Маска, включаючи SpaceX.

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У публікаціях на Truth Social Трамп заявив, що найбільша економія бюджету — це припинення федеральних субсидій для Ілона. "Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив!" — написав він.

Трамп також відкинув заклики до офіційного розслідування бізнес-операцій Маска, зазначивши, що наразі не розглядає такого кроку. Водночас він залишив відкритими двері для подальших дій, сказавши: "Мені б дозволили це зробити".

Віцепрезидент Джей Ді Венс, коментуючи ситуацію, заявив, що нападки Маска на президента були "ядерними" і можуть унеможливити повернення мільярдера до політичного табору Трампа. Він також назвав критику законопроєкту "величезною помилкою" з боку бізнесмена.

Маск, який раніше надавав значну фінансову підтримку кампанії Трампа, наразі, здається, віддаляється від республіканського табору. Трамп у відповідь заявив, що Республіканська партія лише зміцнилася через цей конфлікт, і висловив упевненість у схваленні законопроєкту до 4 липня.

Трамп і Маск публічно посварились

5 травня Трамп і Маск влаштували публічну сварку. Глава Білого дому заявив, що "розчарувався" в мільярдері після того, як той розкритикував його "великий і прекрасний" закон щодо витрат і податків. Згодом президент США виклав у соцмережі допис, де заявив, що Маск "зʼїхав з глузду". Маск відповів на це лаконічно: "Така очевидна брехня. Так сумно".

На тлі скандалу Маск оголосив про створення нової політичної партії.

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