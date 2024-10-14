Вадим Хлюдзинський

За словами Бернара-Анрі Леві, головні лінії фронту – це Україна та Ізраїль, а Тайвань незабаром стане третім фронтом.

Світ вступив у нову світову війну. Таку думку в інтерв'ю Politico висловив французький філософ, письменник, кінорежисер-документаліст, політичний журналіст і воєнний кореспондент Бернар-Анрі Леві.

За його словами, "імовірна імперія" США та їхніх союзників перебуває під "сильною атакою з боку слабкого, але все щільнішого фронту", що складається з Китаю, Росії, Туреччини, Ірану та радикального ісламу. При цьому людство, вважає Леві, вже вступило в ранню стадію нової світової війни, а головні лінії фронту – це Україна та Ізраїль, а Тайвань незабаром стане третім фронтом.

Для того, аби журналісти переконались у правдивості його тверджень, Леві запросив журналістів до України:

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"Я просто рекомендую вам наступного разу поїхати зі мною на передову в Україні, і ви побачите, чи я граю роль".

Ймовірність третьої світової війни - останні новини

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заговорив про Третю світову в "найближчі місяці". За його словами, у разі перемоги на виборах президента США він зможе врегулювати війну в Україні і "зупинити хаос на Близькому Сході".

Як сказав Трамп, третя світова війна може розпочатися через три-чотири місяці.

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