Глава МЗС і торгівлі Угорщини заявив про те, чому рішення про вступ України до НАТО може бути "небезпечним" для світу.

Угорщина занепокоєна через припинення поставок природного газу з України та можливий вступ України до НАТО, заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто.

На пресконференції після засідання угорсько-сербського спільного економічного комітету Сійярто, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що, якщо Україну приймуть до НАТО, це може спровокувати Третю Світову війну через статтю про колективну оборону, пише Index.

"Я думаю, що будь-яка розсудлива людина не захоче створювати таку небезпеку. Тому позиція Угорщини зрозуміла: немає жодної можливості для вступу України до НАТО", - заявив політик.

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Він також підкреслив, що такої позиції дотримується "більшість міністрів закордонних справ країн-членів НАТО на переговорах за закритими дверима". Крім того, як повідомляють журналісти, Сійярто нагадав про "надзвичайно сміливе рішення" збудувати газопровід "Турецький потік" із Болгарією, Туреччиною та Сербією, через що, за його словами, припинення поставок газу з України не вплине на Угорщину:

"Якби ми не були достатньо сміливими, сьогодні у нас були б великі проблеми. Якби ми не побудували газопровід "Турецький потік", Угорщині було б у кращому разі дуже важко, а то й неможливо гарантувати безпеку своїх поставок газу сьогодні".

Глава МЗС Угорщини наголосив, що наразі постачання угорського газу цим трубопроводом значною мірою забезпечено: цього року по ньому надійшло понад 5,6 мільярда кубометрів газу.

Вступ України до НАТО - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна може вступити до НАТО швидше, ніж приєднатися до ЄС.

"Не хотів би брати на себе невдячну роль Кассандри. Але, як я очікую, ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу. Це пов'язано з певними традиціями щодо розширення ЄС", - пояснив Олександр Корнієнко.

Крім того, існує такий варіант розвитку подій, як території в обмін на НАТО.

"Це питання дуже чутливе. Знаю, що велика кількість громадян виступають тільки за кордон 91-го року і взагалі ціна не обговорюється, за будь-яку ціну. Є пропозиція набирати в армію 20-річних пацанів-вчорашніх школярів", - заявив експерт.

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