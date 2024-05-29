Глобальний зсув до дуже низької народжуваності є однією з найважливіших подій у світі.

Падіння рівня народжуваності є одним з найбільших викликів, що стоять перед світом. Люди живуть довше, ніж будь-коли раніше. Це створило як можливості, так і виклики. Але відтермінування смерті – це лише частина демографічної історії. Інша – це зменшення народжуваності. Поєднання цих двох процесів створює величезні зміни у світі, пише Financial Times.

Зазначається, що поняттю "демографічний перехід" майже сто років. Раніше людські суспільства мали приблизно стабільну чисельність населення, з високою смертністю, що поєднувалася з високою народжуваністю. З поширенням переваг економічного зростання і досягнень в медицині та охороні здоров'я більша частина світу пройшла перехід, коли спостерігався демографічний бум, але набагато швидше. В результаті, за останні сто років кількість людей зросла в чотири рази – з 2 млрд до 8 млрд.

Однак, за словами автора, з часом відбулось різке падіння рівня народжуваності (кількість народжень на одну жінку) у більшості країн світу. Народжуваність знижується в усьому світі, причому у 2021 році показники в більш ніж половині країн і територій були нижчими за рівень відтворення населення. Для світу в цілому коефіцієнт народжуваності у 2021 році становив 2,3, що ледь перевищує рівень відтворення населення, порівняно з 4,7 у 1960 році. Загалом, бідні країни все ще мають вищі показники народжуваності, ніж багаті, але вони також знижуються.

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У статті вказано, важливою причиною зниження рівня народжуваності є те, що вижило більше дітей, ніж очікувалося. Тому люди почали практикувати різні форми контролю над народжуваністю. Бажання мати багато дітей також різко зменшилося. Як стверджував покійний Гері Беккер, люди почали бажати мати не багато дітей, а кілька якісних (добре освічених). Частково це було пов'язано з тим, що економіка потребувала саме таких працівників. Але тривала освіта робить дітей дорогими як у часі, так і в грошах. Крім того, у 20-му столітті різко зросла участь жінок в економіці, в тому числі у висококваліфікованих професіях. Це підвищило "альтернативну вартість" народження дітей. Тому вони народжують дітей пізніше, а то й зовсім не народжують.

Наслідки низької народжуваності

За словами журналістів, цей глобальний зсув до дуже низької народжуваності, за винятком (поки що) країн Африки на південь від Сахари, є однією з найважливіших подій у світі. Одним з наслідків цього є те, що, за прогнозами, до 2060 року населення Африки буде більшим, ніж населення всіх сьогоднішніх країн з високим рівнем доходу плюс Китай.

"Надзвичайно низька народжуваність, безсумнівно, створить величезні проблеми. Одна з них полягає в тому, як підтримувати пенсійну систему та систему охорони здоров'я в умовах різкого скорочення населення працездатного віку. Однією з відповідей може бути збільшення тривалості трудового життя. Іншою може бути імміграція. Але імміграція, необхідна для стабілізації населення в суспільствах з низькою, не кажучи вже про наднизьку народжуваність, буде величезною, а отже, політично і навіть практично неможливою", – йдеться у публікації.

Окрім цих проблем, існує питання, чи не призведе нестача молоді до того, що економіка буде неминуче позбавлена ризику, від якого залежить прогрес. У той же час, скорочення населення в довгостроковій перспективі допоможе збалансувати людські потреби з асиміляційною здатністю планети і здоров'ям інших видів, з якими ми її ділимо, додає автор.

Водночас здатність суспільства підвищувати рівень народжуваності обмежена, особливо тому, що для цього потрібно впливати на поведінку добре освічених і успішних молодих людей, а це дуже важко зробити. Допомога людям мати дітей, яких вони бажають, у спосіб, що відповідає їхнім власним планам, має бути в центрі уваги політики.

"Ці демографічні зрушення є глибокими. Подобаються вони нам чи ні, але вони трансформують світ. І ми повинні реагувати відповідно", – підсумовує автор.

Демографічній проблеми

2024 рік може стати поворотним моментом в історії Європейського союзу, оскільки, за прогнозами ООН, населення, що становить 448 млн осіб, почало скорочуватися. До того ж очікується, що воно продовжить безпрецедентно скорочуватися для мирного часу.

Раніше УНІАН писав, що світ перебуває на вражаючому демографічному рубежі. Незабаром світовий рівень народжуваності впаде нижче рівня, необхідного для підтримання постійної чисельності населення. Народжуваність падає майже скрізь, серед жінок на всіх рівнях доходу, освіти та участі в робочій силі.

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