Народжуваність швидко падає в різних країнах, що має економічні, соціальні та геополітичні наслідки.

Світ перебуває на вражаючому демографічному рубежі. Незабаром світовий рівень народжуваності впаде нижче рівня, необхідного для підтримання постійної чисельності населення. Народжуваність падає майже скрізь, серед жінок на всіх рівнях доходу, освіти та участі в робочій силі. Падіння народжуваності має величезні наслідки для способу життя людей, зростання економік і позицій світових наддержав. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Зазначається, що в країнах з високим рівнем доходу народжуваність впала нижче рівня відтворення населення в 1970-х роках, а під час пандемії ще більше знизилася. У країнах, що розвиваються, народжуваність також падає. Минулого року Індія випередила Китай як найбільш густонаселена країна, але її народжуваність зараз нижче рівня відтворення населення.

"Наближається демографічна зима", – сказав Хесус Фернандес-Віллаверде, економіст, що спеціалізується на демографії в Університеті Пенсильванії.

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Багато урядовців вважають це питання нагальною національною проблемою. Вони стурбовані скороченням робочої сили, сповільненням економічного зростання та недостатнім фінансуванням пенсій, а також життєздатністю суспільства, в якому дедалі менше дітей. Зменшення чисельності населення призводить до зменшення глобального впливу, що ставить під сумнів у США, Китаї та Росії їхнє довгострокове становище як наддержав.

За словами журналістів, деякі демографи вважають, що населення світу може почати скорочуватися протягом чотирьох десятиліть – це один з небагатьох випадків, коли таке траплялося в історії. Уряди розгорнули програми, щоб зупинити падіння, але поки що вони ледве досягли успіху.

Демографічний сюрприз

У 2017 році, коли глобальний коефіцієнт народжуваності – показник, що відображає, скільки дітей очікується від жінки протягом її життя, – становив 2,5. ООН вважала, що наприкінці 2020-х років він знизиться до 2,4. Проте вже у 2021 році він знизився до 2,3 – близько до того, що демографи вважають глобальним коефіцієнтом відтворення населення, який становить близько 2,2. Коефіцієнт відтворення, який забезпечує стабільність чисельності населення в часі, становить 2,1 у багатих країнах і трохи вищий у країнах, що розвиваються.

У статті вказано, що минулого року в Китаї народилося 9 мільйонів дітей, що на 16% менше, ніж прогнозувалося за центральним сценарієм ООН. У США минулого року народилося 3,59 мільйона дітей, що на 4% менше, ніж прогнозувала ООН. В інших країнах недобір ще більший.

За оцінками Фернандеса-Вільяверде, минулого року світовий рівень народжуваності впав до 2,1-2,2, що, за його словами, вперше в історії людства буде нижчим за глобальне відтворення населення.

У 2017 році ООН прогнозувала, що населення світу, яке тоді становило 7,6 мільярда, продовжить зростати до 11,2 мільярда у 2100 році. До 2022 року цей показник знизився до 10,4 мільярда у 2080-х роках. Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті тепер вважає, що вона досягне піку близько 9,5 мільярда в 2061 році, а потім почне знижуватися.

Другий демографічний перехід

Історики називають зниження народжуваності, яке почалося у 18 столітті в індустріальних країнах, демографічним переходом. У міру того, як тривалість життя подовжувалася і все більше дітей доживало до дорослого віку, стимул народжувати більше дітей зменшувався. Коли жінки стали більш освіченими і приєдналися до робочої сили, вони відкладали шлюб і народження дітей, що призвело до зменшення кількості дітей, пишуть автори.

Зараз, за словами Спірза, "загальний факт полягає в тому, що народжуваність є низькою або падає в багатьох різних суспільствах і економіках". Деякі демографи вважають це частиною "другого демографічного переходу" –загальносуспільної переорієнтації на індивідуалізм, який робить менший акцент на шлюбі та батьківстві, а меншу кількість дітей або взагалі відсутність дітей робить більш прийнятною.

У дослідженні, опублікованому в 2021 році, Керні з Університету Меріленда та два співавтори вказали, що цей зсув відображає широкі суспільні зміни, які важко виміряти або кількісно оцінити. Тим часом, дані про використання часу показують, що матері і батьки, особливо високоосвічені, проводять більше часу зі своїми дітьми, ніж у минулому.

Економічний тиск

За словами журналістів, після пандемії дефіцит робочої сили спостерігався у розвинених країнах. У найближчі роки ситуація лише погіршуватиметься, оскільки посткризове падіння народжуваності призводить до дедалі меншого припливу молодих працівників, що створює додаткове навантаження на системи охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. Економіці з меншою кількістю дітей буде важко фінансувати пенсії та охорону здоров'я для зростаючої кількості людей похилого віку.

У нещодавньому звіті Світового банку йдеться про те, що погіршення демографічної ситуації може призвести до того, що це буде друге поспіль "втрачене десятиліття" для глобального економічного зростання.

Демографічна ситуація в Україні

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується збільшити допомогу при народженні дитини. Розмір держдопомоги при народженні (усиновленні) дитини встановлено в сумі 41 тис. 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї (цей розмір не переглядався з 1 липня 2014 року і по відношенню до долара США ця сума зменшилася вже майже удвічі).

Раніше УНІАН писав, що контингент 18-30-річних чоловіків в Україні дійсно є малочисельним в Україні, пов’язано з низькою народжуваністю на початку 2000 років. Це негативно впливає на мобілізаційний ресурс та подальшу народжуваність.

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