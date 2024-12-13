Важливо, щоб країни були готові до надзвичайної ситуації, каже він.

Європа недостатньо підготовлена до можливого нападу Російської Федерації, тому має терміново переозброюватися.

Про це в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland заявив новий комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс, посилаючись на дані спеціальних служб про те, що Москва буде готова до вторгнення вже у 2030 році:

"Пройдуть роки, перш ніж ми матимемо ті сили і засоби в Європі, які передбачені планами НАТО. Експерти кажуть, що Росія зараз виробляє більше танків, ніж розгортає на лінії фронту. Незліченна кількість танків накопичується, і я, природно, запитую себе: навіщо Росія це робить? Що задумав Путін?".

Загроза світової війни

Нагадаємо, вчора схожу заяву зробив новий генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте. Він також вважає, що країни-члени досі не готові до можливої війни за декілька років.

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За його словами, війна в Україні може повторитися на території інших країн, тому вони мають посилювати оборону та війська вже зараз. Також Рютте впевнений, що Кремль готується до тривалого протистояння як з Україною, так і з західними країнами.

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