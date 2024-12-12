Він закликає лідерів продовжувати посилювати оборону.

Наразі для членів НАТО немає безпосередньої військової загрози, однак Альянс не готовий до того, що буде за чотири-п'ять років.

Із такою заявою на Concert Noble у Брюсселі виступив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте. Він нагадав, що НАТО вже збільшило оборонні видатки та продовжує посилювати свої військові спроможності:

"З усім цим наше стримування хороше - поки що. Але мене турбує завтрашній день. Ми не готові до того, що буде через чотири-п'ять років. Небезпека рухається до нас на повній швидкості. Ми не повинні дивитися в інший бік. Ми повинні зустріти її обличчям до обличчя: Те, що відбувається в Україні, може статися і тут".

Рютте закликав перейти до мислення воєнного часу, бо інакше країни-члени Альянсу не перебуватимуть у безпеці, незалежно від результату війни. Він додав, що Москва готується до тривалого протистояння із Україною та Заходом - про це свідчать переведення російської економіки на військові рейки і співпраця з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

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НАТО готується до війни

Повномасштабний напад Росії на Україну змусив інші країни переглянути свою готовність до оборони. Доволі швидко Швеція та Фінляндія ухвалили рішення стати членами Північноатлантичного Альянсу.

У німецькій розвідці вважають, що протягом шести років Російська Федерація зможе набратися сил для атак на країни-члени НАТО.

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