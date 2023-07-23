Будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе, каже Онуфрій.

Предстоятель Української православної Московського патріархату митрополит Онуфрій вперше відреагував на нічний удар РФ по Одесі, під час якого значної шкоди було завдано підконтрольному УПЦ МП Спасо-Преображенському собору.

Як йдеться в заяві на сайті УПЦ МП, Онуфрій не засуджує Росію за обстріл історичної частини міста. Натомість він завуальовано стверджує, що "будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе".

Він також висловлює "співчуття у зв’язку з цією великою трагедією" і закликає містян до смирення.

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"Закликаю усіх вас, дорогі мої, до терпіння і сугубої молитви. Смирімо свій гнів, не даючи йому перетворитися на сліпу ненависть. Не будемо забувати, що, яким би страшним не був цей вік, врешті-решт переможе Божественна Любов, яку не під силу знищити ні брехні, ні насиллю", – зазначає Онуфрій.

Преображенський собор - Одеса атакована, храм зруйнований

У ніч проти неділі, 23 липня, Російська Федерація завдала ракетного удару по Одесі, застосовуючи ракети різних типів.

Одна людина загинула внаслідок обстрілу, 21 людина (серед них 4 – діти) постраждала. Семеро постраждалих – у лікарнях, серед госпіталізованих дитина у важкому стані.

Загалом по місту, зокрема, історичному центру, ворог випустив 19 ракет. Пошкоджено 44 будинки, з них 25 – пам’ятки архітектури.

Значних руйнувань було завдано Спасо-Преображенського собору, який був переданий в управління УПЦ МП в 2005 році. Пошкоджено фундамент собору, ліпнину, дах, вибито шибки. У міністерстві оборони країни-агресора цінично заявили, що причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору нібито стало падіння ракети української системи ППО.

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