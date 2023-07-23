Кілька ночей тому в Одесі пошкоджень зазнала будівля консульства Китаю.

Під час чергової російської атаки на Одесу було пошкоджено й будівлю консульства Греції. Це вже друга консульська установа, будівля якої постраждала під час атак росіян на місто.

Як повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, сьогодні увесь день в Одесі триває ліквідація наслідків удару російських терористів, які випустили 19 ракет різних типів, щоб їх було складніше збити та щоб завдати більше руйнувань.

Зокрема, президент висловив співчуття рідним та близьким загиблого через нічну атаку та нагадав, що серед поранених вночі є четверо дітей: 11 та 12 років, а також двоє 17-річних.

Він також наголосив, що мішенню ракет, якими Росія б’є по Україні, є не просто міста, села чи люди, а "людяність та основи всієї європейської культури".

Так, цієї ночі російська протикорабельна ракета Х-22 влучила у вівтар Свято-Преображенського собору в Одесі.

"Один із найцінніших соборів України. У 1936 році його розграбували та знищили більшовики. Вже у незалежній Україні собор був відновлений. І ось знову терористи намагаються його знищити", - сказав Зеленський.

Загалом лише цієї ночі в Одесі майже 50 будинків були пошкоджені, з них 25 – памʼятки архітектури в історичному центрі міста, який взяла під свій захист ЮНЕСКО.

"Постраждала й будівля консульства Греції, і це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю", - розповів він.

За словами глави держави, російські атаки є глобальною загрозою, адже вони знищують міста, культуру, порти, які мають фундаментальне значення для продовольчої безпеки світу.

"Не було ще таких терористів, які змогли б подолати світ, і в цих кремлівських божевільних теж не вийде", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що в України є майбутнє, бо українці захищають культуру й людяність. А Росія, за його словами, цим своїм терором наближає тільки одне – свій демонтаж з історії.

Президент анонсував перше засідання Ради Україна-НАТО, яке скликав генсек НАТО Єнс Столтенберг фактично одразу після своєї вчорашньої розмови із Зеленським.

"Вже цієї середи відбудеться засідання. Готуємо його змістовним", - додав він.

Зеленський уточнив, що готуються й нові пакети підтримки для України від партнерів: більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї.

Вночі росіяни запустили по історичному центру Одеси 19 ракет

Як відомо, цієї ночі російські терористи випустили по Одесі 19 ракет, серед яких крилаті ракети "Онікс", Х-22, "Калібри", "Іскандер-К" та балістичні ракети "Іскандер-М".

Повітряним силам вдалося знищити 9 із них: 4 "Калібри" та 5 "Іскандер-К".

Внаслідок атаки пошкоджено будівлі Спасо-Преображенського собору та ще 25 пам’яток архітектури. Також значні пошкоджені зафіксовані у десятках житлових будинків та адмінбудівлях.

Внаслідок атаки загинула одна людина, а сімох із понад 20 поранених госпіталізували. Серед них дитина у важкому стані.

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