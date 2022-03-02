З боку Росії також чиниться тиск на Казахстан з вимогою стати на її бік у війні проти України.

Екс-глава комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв повідомив, що Таджикистан і Киргизстан здали позиції під тиском президента РФ Володимира Путіна і нададуть йому допомогу у війні проти України.

Мусаєв повідомив, що на конфідеціальному рівні Таджикистан і Киргизстан висловили готовність надати РФ військову допомогу, передає Українська правда.

"Військова техніка, боєприпаси, а також частково російський контингент з цих Центрально-азіатських республік вивозиться в РФ для застосування його на війні".

З боку Росії також чиниться безпрецедентний тиск на Казахстан з вимогою стати на її бік у війні проти України.

За останніми заявами президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, зазначив Мусаєв, помітно що влада Казахстану також готова в режимі секретності надати допомогу Росії.

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