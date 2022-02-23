У Єревані сподіваються, що Москва та Київ "зроблять кроки для мирної розв'язки ситуації".

Влада Вірменії не планує визнавати "ЛДНР". У Єревані заявили, що проблеми між Москвою та Києвом можуть бути вирішені дипломатичним шляхом.

Про це заявив прес-секретар МЗС Вірменії Ваан Унанян у коментарі "Арменпресс".

За його словами, питання про визнання "ЛДНР" не стоїть на порядку денному. При цьому дипломат вказав, що проблеми між Росією та Україною можуть бути вирішені дипломатичним шляхом, на основі норм і принципів міжнародного права і Статуту ООН.

"Сподіваємося, що будуть зроблені необхідні кроки для зниження напруженості і мирної розв'язки ситуації", – заявив Унанян.

Варто відзначити, що це вже друга країна-член ОДКБ, яка відмовилася визнавати "ЛДНР". 22 лютого з такою ж заявою виступила влада Казахстану.

"Мушу запевнити: питання про визнання Казахстаном незалежності "ЛНР" та "ДНР" не стоїть. Тобто ми виходимо з основ міжнародного права та основних принципів, та статутів ООН", - заявив Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді.

Крім того, він заявив, що відряджання військовослужбовців сил ОДКБ в "ЛДНР" неможлива.

Визнання Путіним "ЛДНР"

21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання терористичних організацій "ЛДНР". Відразу після заяви Путіна послідувала реакція країн Заходу. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

22 лютого Путін доручив ввести війська на окупований Донбас. За його словами, РФ визнала "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення інших територій України.

При цьому Путін продовжив тиснути на Україну і захід, заявивши, що Київ повинен відмовитися від вступу в НАТО і "демілітаризуватися".

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