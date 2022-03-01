Боррель додав, що, можливо, білорусам важко виразити свої почуття в умовах тотального пригнічення.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки політики Жозеп Боррель опублікував звернення до білорусів.

У своєму Twitter він подякував їм за підтримку українців.

Він зазначив, що багато громадян пішли на величезний ризик у боротьбі за вільну та демократичну Білорусь, а тепер дехто з білорусів виступає проти війни в Україні за підтримки їхньої країни.

"Любі білоруські друзі, ми живемо в тяжкі часи. І в такі темні часи, коли Росія вдерлася до вашого сусіда України й з білоруської землі на вашого сусіда летять ракети, вас попросили прийти на виборчі дільниці та проголосувати за Конституцію, яку зробили, не враховуючи вашої думки", – заявив Борель.

Він додав, що, можливо, білорусам важко виразити свої почуття в умовах тотального пригнічення.

Борель зазначив, що 27 лютого сотні білорусів заарештували під час мирних протестів проти війни Росії в Україні. Тож він подякував їм за хоробрість та за те, що вони не спостерігають за цією трагедією мовчки. Він закликав білорусів продовжувати закликати уряд своєї країни припинити війну в Україні.

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