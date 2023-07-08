Потім їх ще й нібито побив охоронець топового готелю.

В одному з топових готелів Туреччини на туристів з Росії дивним чином падали пляшки з балкона, а потім їх ще й побили охоронці.

Про біди громадян країни-терориста у цивілізованому світі повідомляють російські пабліки. Зазначається, що інцидент стався у готелі Nox Inn Deluxe Hotel 5*.

"На російських туристів двічі кидали пляшку з балкона, дивом не влучили. Після звернення на рецепцію готелю, охоронці взагалі побили російського туриста. Адміністрація готелю повністю ігнорує всі звернення. Кажуть, що так нам, росіянам, і треба. Турки намагаються зам'яти справу з поліцією. Мужик у реанімації", - йдеться у повідомленні.

На відео з місці подій чутно, як росіянка, ймовірно родичка постраждалого, з криками та лайкою вимагає викликати лікаря. Персонал поводився досить спокійно і намагався пояснити щось росіянці. Втім, жінка криками перебивала будь-які спроби діалогу.

Подібні інциденти

Росіянам не раді за кордоном, тому нерідко з ними стаються випадки побиття. Минулого року у турецькій Аланії поляки побили російських туристів за відмову обговорювати криваву війну, яку Росія розв'язала в Україні.

Персонал підтримав поляків та мовчки спостерігав за конфліктом. На місце події згодом приїхала поліція, але поляки встигли піти. Водночас росіян посадили в камеру й відпустили лише під ранок.

Згодом скандальний російський блогер-мільйонник Міша Литвин занив про русофобію у Європі та поскаржився на поляка, которий зі зневагою відреагував на його національність.

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