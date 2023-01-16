У відповідь на конструктивну критику скандальний росіянин назвав поляка "нациком".

Скандальний російський блогер-мільйонник Міша Литвин занив про русофобію у Європі та поскаржився на поляка, которий зі зневагою відреагував на його національність.

Як заявив Литвин у Telegram, інцидент між парою поляків та ним стався на одному з гірськолижних курортів Європи у кабіні підйомника.

За версією скандального росіянина, він розмовляв зі своїм другом російською, коли пара поляків запитала, хто вони за національністю. Ті відповіли, що є росіянами, а поляки відреагували зневажливо.

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"Тип запитує: "А ви хто за нацією?" Вітьок відповідає: "Росіяни". І він просто бере з такою зневагою... От після цього моменту бажання, пардон, пере*бати його нереальне було", - заявив росіянин.

Він також опублікував кілька фрагментів розмови з поляком, які свідчать про те, що він поводився досить ввічливо, на відміну він росіян, які намагалися постійно перебити його.

Зокрема, поляк наголосив, що Росія - не європейська країна, а частина Азії. Росіянина це неабияк роздратувало. "А Росія - це не європа?", - звернувся Литвин до товариша.

Блогер заявив, що далі поляк почав "базарити про політику". Втім, Литвин впевнений, що він й "рота відкривати" не має права, бо він нічого не знає "про російську душу".

Росіянин запитав поляка, чи розмовляє він російською. Втім, той з посмішкою запитав у відповідь англійською, з якого дива він повинен розмовляти мовою країни-окупанта. А потім гучно розсміявся, коли Литвин назвав російську "найкращою мовою у світі".

Після цього поляк почав говорити про Україну та війну. "Україці, чия країна не настільки велика, роз*обують вашу армію", - заявив поляк.

Втім, блогер з РФ з істерикою перебив його, заявивши, щоб поляк "нічого не говорив про росіян", бо він нібито нічого про них не знає. Поляк попросив розповісти про росіян: "Ну, чому ви такі?". Однак Литвин цей фрагмент розмови приховав.

Бравий росіянин заявив, що "обійшлося без бійок", але "на гарного ляща" поляк нібито заслужив. Ну, і традиційно росіянин заявив, що "нациком" у цій історії є поляк.

"Просто й*баний нацик", - прокоментував він.

Війна в Україні та позиція Польщі

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Польща була однією з перших країн, яка підтримала нас та прийняла рекордну кількість біженців.

Поляки у всьому світі висловлюють підтримку Україні та вказують росіянам, що вони - окупанти. Раніше у турецькій Аланії поляки побили російських туристів за відмову обговорювати криваву війну, яку Росія розв'язала в Україні.

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