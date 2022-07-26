У підсумку поліція забрала у відділення росіян та випустила їх на ранок.

У турецькій Аланії поляки побили російських туристів за відмову обговорювати криваву війну, яку Росія розв'язала в Україні.

Про це пишуть пропагандистські російські ЗМІ.

Інцидент стався у готелі Quattro Beach. Російський портал Life пише, що конфлікт між поляками та росіянами відбувся через відмову останніх обговорювати війну в Україні. Зчинилася бійка.

Персонал підтримав поляків та мовчки спостерігав за конфліктом. На місце події згодом приїхала поліція, але поляки встигли піти. Водночас росіян посадили в камеру й відпустили лише під ранок.

За інформацією видання DIP, росіяни влаштували непідробну істерику, звинувативши турецьких готельєрів у порушення усіх законів гостинності та допущенні злочинів проти туристів, насамперед із Росії.

"Працівники охорони та персонал готелю мовчки спостерігали за тим, що відбувається, і не втручалися, незважаючи на крики та прохання пари, яка намагалася самостійно розняти бійку", – поскаржилися росіяни.

За версією російських пропагандистів, одному з побитих росіянин не надали першу допомогу, а відвезли у поліцію і змусили зізнатися, що він навмисне спровокував агресію проти нього. Вранці росіянин дістався до готелю, а допомогу йому надала дружина.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Німеччині двоє росіян напали на українку з дитиною за гасло "Слава Україні". При цьому вони заперечували своє російське походження.

Вас також можуть зацікавити новини: