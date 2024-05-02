Оскільки іноземна допомога Афганістану падає, а переважно сільськогосподарська економіка потерпає від постійної посухи, офіційно невизнаний уряд Талібану зіткнувся з питаннями щодо того, як фінансувати розвиток і уникнути економічної стагнації.

Талібан домовився з Казахстаном і Туркменістаном про будівництво логістичного центру в західному Афганістані з метою перетворити понівечену війною країну на головний логістичний пункт для регіонального експорту, зокрема нафти з Росії в Південну Азію, повідомив міністр торгівлі країни.

Після зустрічі представників трьох країн в афганській столиці минулого тижня виконувач обов'язків міністра торгівлі Талібану Нуруддін Азізі повідомив Reuters, що технічні групи протягом двох місяців підготують письмову угоду про офіційні плани створення хаба, у який усі три країни інвестуватимуть.

Оскільки іноземна допомога Афганістану падає, а переважно сільськогосподарська економіка потерпає від постійної посухи, офіційно невизнаний уряд Талібану зіткнувся з питаннями щодо того, як фінансувати розвиток і уникнути економічної стагнації.

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Азізі сказав, що новий хаб є частиною ширших зусиль із використання стратегічного становища Афганістану, який колись був магістраллю стародавнього торгового маршруту Шовкового шляху, що пролягає між Південною та Центральною Азією і межує з Китаєм та Іраном.

"На основі наших обговорень у провінції Герат буде створено логістичний центр, який зможе з'єднати північ із Південною Азією", - сказав Азізі, додавши, що таліби придивляються до мільйонів тонн нафти, які, як вони очікували, Росія продаватиме найближчими роками до країн Південної Азії, особливо до Пакистану, щоб пройти через новий хаб.

"Три країни зробили все можливе, щоб довести право Афганістану на роль точки з'єднання", - сказав він.

"Досягнення Пакистану через Афганістан буде найкращим варіантом", - додав Азізі, заявивши, що вони зосереджені на експорті нафти з Росії і що Казахстан також планує експортувати товари через Герат на ринки Південної Азії.

Міністерство торгівлі Казахстану заявило, що воно хоче побудувати автомобільні та залізні дороги через Афганістан, щоб з'єднати їх з Південною Азією і Перською затокою, при цьому хаб слугуватиме важливим логістичним пунктом.

"Створення хаба дасть змогу розвивати мультимодальні послуги завдяки консолідації автомобільних відправлень у сухому порту, де їх сортуватимуть і відправлятимуть залізницями коридором Північ-Південь у морські порти Перської затоки, Пакистану та Індії", - йдеться в повідомленні.

Азізі повідомив, що початкова потужність логістичного хаба становитиме один мільйон тонн нафти, але він не назвав дату, коли він буде введений в експлуатацію.

Пакистан є великим торговим партнером Афганістану і підписав регіональні угоди про енергетичне з'єднання.

Однак останніми роками в Ісламабада були напружені відносини з Талібаном через звинувачення в тому, що Афганістан приховує антипакистанських бойовиків, які Кабул заперечує.

Пакистан, який відчуває нестачу грошових коштів, торік став останнім покупцем Росії, скуповуючи сиру нафту зі знижкою, яка була заборонена до поставок на європейські ринки через війну Росії з Україною. Афганістан також купує нафту, газ і пшеницю у Росії за пільговими цінами.

Азізі сказав, що таліби також обговорювали з китайською владою питання про будівництво дороги через віддалений вузький Ваханський коридор, що з'єднує Афганістан із Китаєм, і що вони сподіваються, що Афганістан зрештою перетвориться на маршрут для торгівлі між Китаєм та Іраном. Він сказав, що чиновники міністерства торгівлі Афганістану нещодавно були відправлені в Китай для навчання.

Торгівля російською нафтою

Російська державна танкерна компанія перейменувала деякі свої судна на честь міст країни після введення санкцій з боку США.

Видання Bloomberg пише, що під західні санкції вже потрапив 21 танкер ПАТ "Совкомфлот". Танкери змінили прапор на російський з габонського - крок, який дасть Росії більше впевненості в тому, як вона зможе їх використовувати.

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