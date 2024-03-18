Пекін виступає послідовним покупцем російської нафти з самого початку повномасштабної війни.

Китай перебуває на шляху до імпорту у цьому місяці рекордної кількості російської нафти завдяки різкому збільшенню імпорту нафти сорту "Сокіл". Про це з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler повідомляє Bloomberg.

У березні азіатська країна готова отримувати близько 1,7 млн барелів російської нафти на день. Обсяги надходжень нафти "Сокіл" збільшаться втроє порівняно з лютим – до рекордного показника в 379 тис барелів на день.

Окрім "Соколу", Китай у цьому місяці буде активно закупати ESPO – сибірську нафту, що постачають трубопроводом "Східний Сибір – Тихий океан". За оцінками, цей показник повинен становити 882 тис барелів на день, що стане рекордом з січня минулого року.

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Bloomberg нагадує, що КНР активно закупала російську нафту з самого початку повномасштабної війни. Зараз у Пекіні скористалися зниженням цін на "Сокіл", що сталося через побоювання Індією американських санкцій.

Трейдери не впевнені, що всі вантажі "Соколу" потраплять до покупців або будуть вивантажені на митний склад. Це обумовлено ваганнями китайських банків щодо торгівлі з Росією на тлі нових "танкерних" санкцій.

Постачання "Соколу" – що треба знати

У кінці минулого року стало відомо, що Нью-Делі припинив прийом російської нафти після санкцій США, направлених проти танкерів. На той момент судна з приблизно 5 млн барелів російської сирої нафти сорту "Сокіл" стояли в нейтральних водах біля індійського узбережжя.

Згодом ситуація почала змінюватись: у лютому стало відомо, що Індія відновила імпорт "Соколу".

Також у минулому місяці повідомлялось, що у Москві отримали безпрецедентний дохід від нафтового експорту. Свою роль в цьому відіграли США, які закупали в Індії нафтопродукти, виготовлені із російської сировини.

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