За його словами, постачання Taurus "не є вирішальним фактором" у війні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував можливість постачання далекобійних ракет Taurus в Україну на тлі звісток про те, що США дозволили Україні завдавати ударів їхньою зброєю по Росії.

Так, Пісторіус заявив, що постачання Taurus "не є вирішальним фактором" у війні, пише Tagesschau.

Відповідаючи на запитання про постачання Taurus, Пісторіус послався на "аргументи, які справді важливі для національної безпеки і для стратегій НАТО", про які, за його словами, "не прийнято говорити".

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Він також спробував захистити позицію канцлера Олафа Шольца, який провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

"З Путіним нині неможливо говорити про мир, але при цьому потрібно намагатися знову і знову, одночасно підтримуючи Україну", - сказав Пісторіус.

При цьому, за його словами, менш ніж за 48 годин після розмови стало зрозуміло, що Путін не змінює свого курсу і продемонстрував, "що він думає про мирні переговори або про перемир'я".

"Він наказав бомбити цивільну інфраструктуру України з повітря в такій манері, якої вже давно не було", - зазначив Пісторіус, коментуючи масований ракетний удар по Україні 17 листопада.

Раніше США дозволили Україні бити ATACMS по РФ

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії ATACMS по території Росії, зокрема по російських і північнокорейських військах у Курській області.

Як писав Axios, Україна дізналася про дозвіл США на удари по Росії три дні тому. Білий дім пішов на цей крок, щоб стримати КНДР від відправки додаткових військ на війну проти України.

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