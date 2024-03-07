Кемерон вважає, що в ситуації з далекобійними ракетами мова про це не йде.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ескалацією у війні в Україні можна вважати лише ситуацію, коли солдат НАТО вбиватиме російського солдата.

Так він прокоментував питання надання Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus, пише Sky News. Кемерон нагадав, що союзників України постійно попереджали, що надання ЗСУ певної зброї буде розцінюватися Росією як ескалація, однак це були лише слова.

"Якщо ви допомагаєте країні захистити себе від незаконної і абсолютно невиправданої агресії, то ніщо не завадить вам допомогти Україні відвоювати свою територію. Поки Захід не перебуває в ситуації, коли солдат НАТО вбиває російського солдата, це не є ескалацією", - сказав він на прес-конференції в Берліні.

Відповідаючи на питання, чи не підштовхують вони Берлін до надання Україні ракет, він сказав, що не хоче грати на руку російському наративу про розбіжності між членами НАТО.

"Існує неймовірна єдність, але звичайно, у нас будуть сфери, де ми зможемо обговорити, що ще ми можемо зробити. Коли йдеться про далекобійну зброю, я можу говорити лише про досвід Британії, який свідчить про ефективність цієї зброї", - додав очільник МЗС.

Далекобійні ракети для України: що відомо

Велика Британія та Франція вже надали українському війську ракети Storm Shadow / SCALP, вони успішно використовуються на фронті.

Тим часом Німеччина відмовляється передати Україні свої авіаційні ракети Taurus. Відомо, що парламентська фракція ХДС/ХСС хоче повторно винести питання надання цієї зброї Україні на голосування.

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