На його переконання, Європа повинна залучити до співпраці країни БРІКС.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер попередив про неконтрольовану "спіраль ескалації" у війні в Україні.

Як повідомляє Der Standart, Нехаммер наголосив, щоб запобігти третій світовій війні, важливо бути пильним, оскільки у війнах можна оступитися.

"Для того щоб конфлікт припинився, необхідні нові рішення", - підкреслив Нехаммер.

На його переконання, Європа повинна залучити до співпраці країни БРІКС. Перш за все, Заходу потрібні Китай та Індія для пошуку мирного рішення щодо України. Нехаммер вважає, що з цими двома країнами необхідно розмовляти на рівних.

Інші заяви Австрії про Україну

Як писав УНІАН, напередодні увечері президент Франції Еммануель Макрон виступив із публічною заявою, в якій розповів про обговорення ідеї надіслати західні війська в Україну. Це питання піднімали на саміті щодо України в Парижі. За його словами, таку можливість не можна відкидати, хоча згоди наразі немає.

Питання про відправку західних військ в Україну не мало "консенсусу" під час зустрічі країн-партнерів у Парижі, заявив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.

"Очевидно, що вчора в Парижі не було консенсусу з цього питання", — наголосив він.

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