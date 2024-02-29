Канцлер Австрії Карл Нехаммер попередив про неконтрольовану "спіраль ескалації" у війні в Україні.
Як повідомляє Der Standart, Нехаммер наголосив, щоб запобігти третій світовій війні, важливо бути пильним, оскільки у війнах можна оступитися.
"Для того щоб конфлікт припинився, необхідні нові рішення", - підкреслив Нехаммер.
На його переконання, Європа повинна залучити до співпраці країни БРІКС. Перш за все, Заходу потрібні Китай та Індія для пошуку мирного рішення щодо України. Нехаммер вважає, що з цими двома країнами необхідно розмовляти на рівних.
Інші заяви Австрії про Україну
Як писав УНІАН, напередодні увечері президент Франції Еммануель Макрон виступив із публічною заявою, в якій розповів про обговорення ідеї надіслати західні війська в Україну. Це питання піднімали на саміті щодо України в Парижі. За його словами, таку можливість не можна відкидати, хоча згоди наразі немає.
Питання про відправку західних військ в Україну не мало "консенсусу" під час зустрічі країн-партнерів у Парижі, заявив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.
"Очевидно, що вчора в Парижі не було консенсусу з цього питання", — наголосив він.