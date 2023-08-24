Тіло Пригожина на даний момент зі стовідсотковою точністю поки ще не ідентифіковано серед трупів.

На місці аварії літака Embraer ERJ 135 знайдено телефон Євгена Пригожина, повідомило Al Jazeera джерело в ПВК "Вагнер".

За інформацією інсайдера, тіло Пригожина на даний момент зі стовідсотковою точністю поки ще не ідентифіковано серед трупів, виявлених на місці катастрофи, при цьому, ніяких сумнівів у загибелі Пригожина у співрозмовника арабського телеканалу немає.

Джерело ВЧК-ОГПУ розповіло, що тільки зараз почався огляд місця аварії літака Пригожина і тіл загиблих. Причин дві. По-перше, працювали вибухотехніки. По-друге, чекали приїзду з Москви співробітників ЦА ФСБ і СКР. Зараз почалася робота. Після огляду останків, їх вивезуть в морг в Твері, де вранці і буде проведена спроба впізнання. Для офіційного ідентифікації більшості останків знадобиться процедура ДНК.

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На місці аварії літака Пригожина встановили потужні прожектори, а криміналісти активно оглядають тіла загиблих і уламки бізнес-джету.

Аварія літака Пригожина - останні новини

Всього на місці аварії бізнес-джета Пригожина було знайдено 10 тіл - стільки ж, скільки було пасажирів на борту літака, розповіло джерело "Інтерфаксу" в екстрених службах. Пошукова операція вже завершена.

Літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що звалився в Тверській області, був збитий російською системою ППО. Про це Financial Times сказав західний чиновник, якому повідомили відповідну інформацію.

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