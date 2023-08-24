Неназваний чиновник стверджує, що "Путін полонених не бере".

Літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що звалився в Тверській області, був збитий російською системою ППО. Про це Financial Times сказав західний чиновник, якому повідомили відповідну інформацію.

Джерело FT не змогло підтвердити, чи був Пригожин на борту, але зазначив: "Путін полонених не бере".

Джерело ВЧК-ОГПУ повідомляє, що джет Пригожина летів над Тверською областю у верхньому повітряному просторі і не був на зв'язку з місцевим центром управління польотів. Керівник управління дізнався про НП тільки коли на місце прибули співробітники МНС і "з землі" підтвердили виявлення авіакатастрофи.

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"Джет ніяк не зв'язувався з Тверськими службами і не подавав ніяких сигналів, все управління йшло з Москви", - повідомили там.

Катастрофа літака Пригожина - версії

Після аварії літака глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Тверській області військові експерти висловили свої версії події.

Ілля Абішев, військовий оглядач "Російської служби Бі-бі-сі", вважає, що, судячи з кадрів падіння, літак був некерований. На його думку, так літак падає тільки в разі повного і раптового руйнування основних систем управління.

Журналіст Майкл Накі після аварії літака Євгенія Пригожина заявив, що Путін демонстративно вбив Пригожина, причому способом, який не залишає місця фантазії на тему випадковості або дій ЗСУ.

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