Південна Корея почала досудове розслідування проти Telegram через скарги південнокорейців.

У Південній Кореї через суспільний, а також політичний резонанс розпочалося досудове розслідування проти месенджера Telegram, засновника якого Павла Дурова раніше затримали у Франції, а невдовзі він відкрив офіційний канал зв'язку з місцевою контррозвідкою.

Причиною стало масове поширення діпфейків інтимного характеру, на яких зображені південнокорейські жінки. Про це повідомляє місцеве агенство "Ренхап".

Національне поліцейське управління Південної Кореї додає, що правоохоронці всього за 3 дні (з 26 до 29 серпня) отримали 88 повідомлень про злочини подібного характеру. Уже зараз відомо про 24 підозрюваних.

Відео дня

Ву Чон Су - очільник поліції - визнав, що розслідування щодо цих осіб має свої складнощі. Усе через те, що Telegram не надає абсолютно ніяких даних, які стосувалися б людей, що користуються тими чи іншими акаунтами.

Зараз на перевірці перебувають 8 Telegram-ботів, які займаються створенням фейкових зображень. Крім того, поліція вивчає групові чати, які займаються подібними діями.

Наразі Південна Корея задумалася над співпрацею з французькими слідчими органами, які висунули обвинувачення Павлу Дурову - одному із засновників Telegram.

Telegram і Павло Дуров - останні новини

Засновник Telegram Павло Дуров досі перебуває у Франції після затримання, яке сталося 24 серпня в аеропорту "Ле Бурже", у Парижі. Раніше його допитували у відношенні неназваної особи, проти якої було висунуто цілих 12 звинувачень, одним з яких є "співучасть у зберіганні інтимних матеріалів з неповнолітніми".

Водночас, поки російські військові бояться того, що їхні дані з Telegram будуть вкрадені західними спецслужбами, з'являється дедалі більше даних про те, що в Telegram готовий до відкриття офіційного каналу зв'язку з контррозвідкою Франції.

Вас також можуть зацікавити новини: