Засновник Telegram ще до затримання нібитио спілкувався з представниками Головного управління внутрішньої безпеки МВС Франції.

Засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров на допиті в Парижі заявив, що ще до свого затримання спілкувався з представниками Головного управління внутрішньої безпеки МВС Франції. Про це повідомляє французьке видання Liberation з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

ЗМІ зазначає, що Дуров "відкрив офіційний канал зв'язку" з контррозвідкою Франції в рамках боротьби з тероризмом. Імовірно, це якась "гаряча лінія" та спеціальна адреса електронної пошти, які дозволили нібито запобігти кільком терактам.

Після затримання Дуров заявив про готовність співпрацювати з французьким слідством та надав свій мобільний телефон із кодом доступу до нього. Водночас він відмовився розкривати інформацію, яка "складає військову таємницю".

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Затримання Павла Дурова - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, як Дуров отримав французьке громадянство. Він, зокрема, взяв на себе повну відповідальність за надання генеральному директору Telegram французького громадянства.

Зізнання Макрона відбулось через кілька днів після того, як речник президента повідомив, що це було рішення міністерства закордонних справ.

Днями адвокат Дурова вперше прокоментував затримання свого клієнта. За словами Девіда-Олів’є Камінські, "абсолютно абсурдно думати, що керівник соціальної мережі може бути причетний до кримінальних дій, які його не стосуються ні прямо, ні опосередковано".

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