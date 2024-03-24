Заяву зробив прем'єр-міністр.

Після теракту в Москві Франція "піднімає" план Vigipirate (систему оповіщення національної безпеки) на вищий рівень - "екстрену атаку".

Як повідомив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь у мікроблозі X (раніше - Twitter), таке рішення ухвилили на засіданні Ради національної оборони і безпеки Франції, яке скликав президент Еммануель Макрон у Єлисейському палаці.

"Зважаючи на те, що відповідальність за напад взяла на себе Ісламська держава, а також на загрози, що стоять перед нашою країною, ми вирішили підняти рівень "Вігіпірат" до найвищого: надзвичайна атака", - додав Атталь.

Теракт у Москві: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в підмосковному Crocus City Hall відкрили вогонь по людях. Озброєні люди розстріляли відвідувачів, після чого підпалили будівлю.

За останніми даними, загинули щонайменше 137 людей, 182 дістали поранення і травми. У Сполучених Штатах Америки вважають, що за атакою стоїть ІДІЛ, ЗМІ пишуть, що вони попереджали РФ про підготовку теракту.

Попри це, російська пропаганда намагається звинуватити в причетності Україну. Путін заявив, що терористів нібито затримали на шляху до українського кордону.

Водночас посол Білорусі у РФ Дмитро Крутой заявив, що спецслужби допомагали РФ спіймати підозрюваних, які могли планувати втечу через білорусько-російський кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: