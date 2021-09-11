Сьогодні 20-та річниця найбільш смертоносних терактів на території США.

У день 20-ї річниці трагічних терактів 11 вересня президент Джо Байден закликав американців до єдності.

У своєму відеозверненні він вшанував пам'ять 2977 загиблих, які стали жертвами бойовиків у вежах-близнюках у Нью-Йорку, пише BBC.

Також президент США віддав данину поваги рятувальним службам, які працювали на місці терактів.

"Ми шануємо всіх, хто ризикував і віддав свої життя в хвилини, години, місяці й роки після цього... Неважливо, скільки часу минуло, ці церемонії повертають весь біль, як ніби ти почув новини кілька секунд тому", - сказав Байден.

Він згадав про "темні сили людської натури - страх, гнів, неприйняття і насильство проти американців-мусульман", які сталися після терактів. При цьому Байден додав, що найбільшою силою США залишилася єдність, суть якої полягає не в однакових переконаннях, а у фундаментальній повазі й вірі один в одного.

"Ми знаходимо силу в місцях, де були зламані, як писав Хемінгуей. Ми знаходимо світло в темряві. Ми знаходимо призначення у відновленні, оновленні та перебудові. Як мій друг сказав у вересні, 20 років тому, ми не повинні боятися", - сказав Байден.

Пам'ятні заходи в США 11 вересня

У суботу, 11 вересня 2021 року, в США пройде низка пам'ятних заходів. Джо Байден зі своєю дружиною планують відвідати три місця, котрі постраждали внаслідок терактів: меморіал на місці Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку (там знаходилися вежі-близнюки), будівлю Пентагону (куди врізався один із захоплених терористами літаків), а також поле біля Шанксвілла у штаті Пенсільванія, де розбився ще один літак рейсу 93 United Airlines.

Також сьогодні шість разів оголосять хвилину мовчання - відповідно до моментів, коли літаки з невеликою перервою врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру, коли будівлі впали, а також коли було скоєно напад на Пентагон і сталася аварія рейсу 93.

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США в Афганістані

Як зазначає BBC, пам'ятні заходи проходять у важкий для Байдена час. Він зіткнувся з різкою критикою через виведення американських військових з Афганістану, що поклало край присутності США в цій країні. Військова операція США в Афганістані почалася менш ніж через місяць після терактів 11 вересня.

Видання нагадує, що Байден обіцяв, що США залишать Афганістан до річниці терактів, і стверджував, що руху "Талібан" не зможе повернути контроль над країною. Але вийшло зовсім інакше - після того, як таліби захопили перше велике місто в Афганістані, у них пішло всього 10 днів на те, щоб взяти під контроль майже всю країну, включаючи Кабул.

Теракти 11 вересня: день, що назавжди змінив світ

11 вересня 2001 року весь світ потрясла серія жахливих терактів на території США. Жертвами бойовиків стали майже три тисячі осіб, що є найбільш смертоносною атакою на території США.

Того дня терористи захопили чотири літаки. Два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру з різницею в 17 хвилин.

Через деякий час вежі за лічені секунди повністю зруйнувалися.

Ще один літак протаранив будівлю Пентагону неподалік від Вашингтона. Після атаки на Пентагон Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) наказало всім комерційним рейсам негайно приземлятися в найближчому аеропорту.

Пасажири та екіпаж четвертого літака намагалися чинити опір і повернути собі контроль над літаком. Цей борт не досяг мети, впавши на поле в Пенсільванії.

Того ж дня ввечері Буш-молодший заявив, що в Білому домі впевнені, що за нападами на США стоїть лідер терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усама бен Ладен.

Сполучені Штати оголосили війну світовому тероризму, яка тривала 20 років. "Наша війна з тероризмом починається з "Аль-Каїди", але на ній не закінчується. Вона не закінчиться, поки всі міжнародні терористичні угруповання не будуть знайдені, зупинені й повалені", - заявив Буш, виступаючи перед Конгресом 20 вересня 2001 року, передає BBC.

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Автор: Олександр Топчій