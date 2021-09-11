Байден записав відеозвернення до 20-ї річниці терактів у США 11 вересня / фото REUTERS

У день 20-ї річниці трагічних терактів 11 вересня президент Джо Байден закликав американців до єдності.

У своєму відеозверненні він вшанував пам'ять 2977 загиблих, які стали жертвами бойовиків у вежах-близнюках у Нью-Йорку, пише BBC.

Також президент США віддав данину поваги рятувальним службам, які працювали на місці терактів.

"Ми шануємо всіх, хто ризикував і віддав свої життя в хвилини, години, місяці й роки після цього... Неважливо, скільки часу минуло, ці церемонії повертають весь біль, як ніби ти почув новини кілька секунд тому", - сказав Байден.

Він згадав про "темні сили людської натури - страх, гнів, неприйняття і насильство проти американців-мусульман", які сталися після терактів. При цьому Байден додав, що найбільшою силою США залишилася єдність, суть якої полягає не в однакових переконаннях, а у фундаментальній повазі й вірі один в одного.

"Ми знаходимо силу в місцях, де були зламані, як писав Хемінгуей. Ми знаходимо світло в темряві. Ми знаходимо призначення у відновленні, оновленні та перебудові. Як мій друг сказав у вересні, 20 років тому, ми не повинні боятися", - сказав Байден.

Пам'ятні заходи в США 11 вересня

У суботу, 11 вересня 2021 року, в США пройде низка пам'ятних заходів. Джо Байден зі своєю дружиною планують відвідати три місця, котрі постраждали внаслідок терактів: меморіал на місці Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку (там знаходилися вежі-близнюки), будівлю Пентагону (куди врізався один із захоплених терористами літаків), а також поле біля Шанксвілла у штаті Пенсільванія, де розбився ще один літак рейсу 93 United Airlines.

Також сьогодні шість разів оголосять хвилину мовчання - відповідно до моментів, коли літаки з невеликою перервою врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру, коли будівлі впали, а також коли було скоєно напад на Пентагон і сталася аварія рейсу 93.

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США в Афганістані

Як зазначає BBC, пам'ятні заходи проходять у важкий для Байдена час. Він зіткнувся з різкою критикою через виведення американських військових з Афганістану, що поклало край присутності США в цій країні. Військова операція США в Афганістані почалася менш ніж через місяць після терактів 11 вересня.

Видання нагадує, що Байден обіцяв, що США залишать Афганістан до річниці терактів, і стверджував, що руху "Талібан" не зможе повернути контроль над країною. Але вийшло зовсім інакше - після того, як таліби захопили перше велике місто в Афганістані, у них пішло всього 10 днів на те, щоб взяти під контроль майже всю країну, включаючи Кабул.

Теракти 11 вересня: день, що назавжди змінив світ

11 вересня 2001 року весь світ потрясла серія жахливих терактів на території США. Жертвами бойовиків стали майже три тисячі осіб, що є найбільш смертоносною атакою на території США.

Того дня терористи захопили чотири літаки. Два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру з різницею в 17 хвилин.

Літаки врізалися у вежі-близнюки / фото УНІАН

Через деякий час вежі за лічені секунди повністю зруйнувалися.

Вежі-близнюки зруйнувалися / фото REUTERS

Ще один літак протаранив будівлю Пентагону неподалік від Вашингтона. Після атаки на Пентагон Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) наказало всім комерційним рейсам негайно приземлятися в найближчому аеропорту.

Пасажири та екіпаж четвертого літака намагалися чинити опір і повернути собі контроль над літаком. Цей борт не досяг мети, впавши на поле в Пенсільванії.

Того ж дня ввечері Буш-молодший заявив, що в Білому домі впевнені, що за нападами на США стоїть лідер терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усама бен Ладен.

Сполучені Штати оголосили війну світовому тероризму, яка тривала 20 років. "Наша війна з тероризмом починається з "Аль-Каїди", але на ній не закінчується. Вона не закінчиться, поки всі міжнародні терористичні угруповання не будуть знайдені, зупинені й повалені", - заявив Буш, виступаючи перед Конгресом 20 вересня 2001 року, передає BBC.

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Автор: Олександр Топчій