Мирна угода передбачала виведення американських військ із країни в травні 2021-го.

Президент США Джо Байден виведе всі американські війська з Афганістану до 20-ї річниці терактів 11 вересня 2001 року.

Читайте такожУ НАТО закликали РФ вивести свої війська з території УкраїниПро це пише Радіо свобода з посиланням на The Washington Post та Reuters.

Про це рішення союзникам по НАТО можуть повідомити держсекретар США Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін у Брюсселі 14 квітня.

Джерела видань не виключають, що Байден може сам повідомити про це рішення.

Відзначається, що цей крок дозволить продовжити термін перебування американського контингенту в Афганістані.

Раніше «Талібан» пригрозив відновити бойові дії проти іноземних військ в Афганістані, якщо вони не підуть до 1 травня.

Що цьому передувало

Як відомо, мирна угода, яку США уклало з талібами в 2020 році, передбачала виведення американських військ із країни в травні 2021-го. Проте афганський уряд звинувачує «Талібан» у недостатніх зусиллях для припинення насильства.

Президент США Джо Байден висловив думку, що дотриматися дедлайну 1 травня буде «важко», але, навіть якщо він буде відтермінований, то ненадовго.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін з неоголошеним візитом 21 березня відвідав Афганістан.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська