Служба буде публікувати нові знімки протягом декількох днів напередодні 20-річчя з дня терористичної атаки.

Секретна служба США опублікувала фотографії з місця терактів 11 вересня 2001 року, частина з яких раніше не публікувалася.

Знімки, які надали співробітники служби, що працювали поблизу місця трагедії, з'явилися на сторінці служби в Twitter.

Служба буде публікувати нові знімки протягом декількох днів напередодні 20-річчя з дня терористичної атаки на Всесвітній торговий центр.

"Ніколи не забудемо", - свідчать підписи до фото.

Серія з чотирьох терористичних актів в Нью-Йорку сталася у 2001 році. Вони стали найбільшими в історії за кількістю жертв.

В результаті терактів загинули 2977 осіб (не рахуючи 19 камікадзе), велика частина жертв була у вежах-близнюках.

На борту чотирьох літаків перебували в сумі 246 пасажирів і членів екіпажу. Всі загинули. У баштах-близнюках загинули на місці або померли від ран 2606 осіб. У будівлі Пентагону загинули 125 осіб.

Акцію спланували, перебуваючи в Афганістані, лідери мережевої організації ісламських екстремістів "Аль-Каїда". Афганістан на той час був під контролем талібів.

"Аль-Каїда" на чолі з саудівцем Усамою бен Ладеном звинувачувала США та їхніх союзників у розпалюванні конфліктів в ісламському світі.

Автор: Денис Прядко