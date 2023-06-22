Адвокати запевняють, що молодик, який злив секрети США, не становить загрози для безпеки країни.

Військовослужбовець американської Нацгвардії Джек Тейшейра, обвинувачений у витоку секретних військових документів Пентагону навесні цього року, відмовився визнати провину в ході першого судового засідання. Про це пише CNN.

Раніше 21-річному Тейшейрі було пред'явлено звинувачення за кількома пунктами у зв'язку з умисним незаконним зберіганням і передачею секретної військової інформації. Як вважається, саме він публікував секретні документи Пентагону в соціальній мережі Discord. Серед іншого документи містили докладні розвідувальні дані про союзників і супротивників США, в тому числі про ситуацію з війною в Україні.

За даними прокуратури, Тейшейра, який служив у розвідувальному відділі одного з підрозділів Національної гвардії Массачусетсу, почав публікувати секретні відомості в Інтернеті у грудні 2022 року, а фотографії самих документів — у січні 2023.

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За посадою Тейшейра мав допуск до секретної інформації, але, як з'ясувалося в ході слідства, раніше начальство неодноразово ловило його на неправомірному поводженні з секретними розвідданими і вимагало припинити порушення.

На судовому засіданні адвокати Тейшейри заявили, нібито їхній клієнт не очікував, що опублікована ним в Discord секретна інформація розійдеться Інтернетом. Також вони звинуватили прокуратуру в перебільшенні небезпеки, яку Тейшейра представляє для національної безпеки США.

Сам Тейшейра не визнав себе винним за жодним пунктом звинувачення. Наступне слухання у справі призначено на 9 серпня.

Скандал зі зливом документів Пентагону - що відомо

На початку квітня газета The New York Times звернула увагу, що Інтернетом розходяться фотокопії секретних документів Пентагону. Спочатку це були документи, що стосуються війни в Україні, але пізніше з'явилися документи з розвідданими США і про інші країни.

Українська влада заявила, що основна маса цих документів є просто "статистичним аналізом поставок, можливих оперативно-тактичних задумів", а частина є просто "фіктивною інформацією". Також заявлялося, що поширення документів є російською ІПСО.

За кілька днів після початку скандалу американські спецслужби затримали військовослужбовця американської Нацгвардії 21-річного Джека Тейшейру. Як вважається, саме він злив в мережу величезний масив секретної документації, до якої мав доступ. Секретними даними він ділився зі своїми онлайн-друзями на закритому сервері, але в підсумку хтось із друзів опублікував ці документи у відкритому доступі.

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