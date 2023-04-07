Що ж стосується реальних планів контрнаступу, додав Подоляк, безумовно, російські війська ознайомляться з ними першими.

Дані про нібито весняний контрнаступ ЗСУ, які, як писав The New York Times, нібито "злили" в мережу, спираються на великий обсяг фіктивної інформації, припустив у Telegram радник глави ОП Михайло Подоляк.

Зокрема, він наголосив, що опубліковані дані "спираються переважно на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації".

"І по-друге... якби Росія справді отримала реальні сценарні заготовки – вона навряд чи оприлюднила б їх. Адже набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власне знання. Натомість публікація сьогодні - це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри Росії", - підкреслив Подоляк.

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Що ж стосується реальних планів контрнаступу, додав Подоляк, безумовно, російські війська ознайомляться з ними першими: "Я б припустив, що це станеться дуже скоро".

Що відомо "про злив"

Як писав The New York Times, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком засекречених військових документів з деталями плану США й НАТО щодо оснащення ЗСУ перед майбутнім контрнаступом.

Документи невідомі злили у Twitter та Telegram. Військові аналітики звернули увагу на те, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені, оскільки там завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на кремлівську дезінформацію.

Як уточнило видання, документи не містять конкретних планів бойових дій – як, коли і де Україна має намір почати наступ. Однак у документах є дані про потреби ЗСУ станом на 1 березня.

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