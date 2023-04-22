Журналісти видання зазначили, що схоже "перший витік стався менш ніж через 48 годин після вторгнення Росії в Україну".

Видання New York Times з'ясувало, що перші секретні документи про війну РФ проти України почали з'являтися в мережі на багато раніше, ніж вважалося. Перші дані були опубліковані фігурнатом справи про витік документів Пентагону Джеком Тейшерою більше року тому в групі в соцмережі Discord.

Видання вказало, що службовець ВПС Національної гвардії США почав публікувати їх ще в лютому 2022 року. Видання дійшло такого висновку на підставі розслідування історії онлайн-публікацій в Discord.

При цьому, згідно з офіційним звинуваченням, влада припускає, що Тейшейра почав викладати матеріали з грифом "таємно" і "цілком таємно" на кілька місяців пізніше.

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Серед викладених в тій групі даних, за твердженням видання, є подробиці про російські та українські втрати, про роботу спецслужб РФ і дані про допомогу, що надається Україні. При цьому Тейшейра стверджував, що інформацію він отримав з секретних матеріалів АНБ і ЦРУ.

Ланцюжок доказів, зібраних NYT, пов'язує повідомлення, що містять конфіденційну інформацію, з Джеком Тейшейрою. Чоловік, який розсекретив інформацію, сказав, що він працював у розвідувальному підрозділі ВПС США. Деталі на відео та фотографіях, розміщені користувачем, співпали із зображеннями, опублікованими родичам Тейшейри з Норт-Дайтона, штат Массачусетс.

Журналісти видання зазначили, що схоже "перший витік стався менш ніж через 48 годин після вторгнення Росії в Україну".

Деякі з опублікованих розвідданих передбачали розвиток війни. 27 березня 2022 року Тейшейра виклав інформацію про відведення російських військ від Києва. Цю інформацію, за його словами, він нібито знайшов "на сайті АНБ".

"Трохи важливих новин, - написав він тоді, - може бути заплановане відведення військ на захід від Києва".

А через два дні російська влада оголосила про відвід своїх військових з Київської області.

Крім того, Тейшейра також повідомляв про пріоритети України та діяльність російських спецслужб.

Видання зробило висновок, що Тейшейра продовжував зливати секретну інформацію аж до минулого місяця.

Витік секретних документів Пентагону

На початку квітня в мережу "злили" документи з секретними даними Пентагону, в тому числі про війну РФ проти України. У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що оприлюднені в мережі документи являють собою неповні знімки.

Через кілька днів ФБР арештувало військовослужбовця розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру за підозрою в незаконному копіюванні і передачі секретних даних.

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